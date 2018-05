Egypte : la Fédération rassurante pour Salah

Blessé à l'épaule lors de la finale de Ligue des Champions perdue par Liverpool face au Real Madrid (1-3) samedi dernier, l'attaquant égyptien Mohamed Salah (25 ans, 52 matchs et 44 buts toutes compétitions cette saison) a été annoncé indisponible pour une durée de "trois à quatre semaines" par le service médical des Reds (voir la brève d'hier à 20h02). Une durée confirmée par la Fédération égyptienne ce mercredi.



"Nous répétons une nouvelle fois que Salah sera à la Coupe du monde en Russie, si Dieu le veut, et ne sera pas absent plus de trois semaines", a affirmé l'instance sur son compte Twitter. Un pronostic qui ne laisse pas beaucoup d'espoir à l'ancien joueur de l'AS Roma pour disputer le premier match contre l'Uruguay, le 15 juin.



Il pourrait en revanche être remis pour les deux rencontres suivantes, face à la Russie, le 19 juin, et l'Arabie Saoudite, le 25 juin.



Maxifoo t