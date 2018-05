El Hadj Diouf: “Le match le plus complet que j’ai livré sous le maillot de l’équipe nationale, c’est …”

Le match qui a le plus marqué El Hadj Diouf de toute sa carrière en équipe nationale a été le Sénégal-Suède, en huitième de finale de la Coupe du monde. El Hadj Diouf raconte que durant ce match, il a véritablement pris du plaisir dans un match de haut niveau.



C’est le match le plus complet qu’il a eu à disputer avec l’équipe nationale.



“Sénégal-Suède de la Coupe du monde 2018. Parce qu’en même temps que je jouais, je prenais un plaisir énorme sur la pelouse. Je sentais que l’on jouait un match de très haut niveau et,

personnellement, je me suis bien amusé sur le terrain.



Franchement, je l’ai regardé pour la première fois, il n’y a pas longtemps parce que depuis lors, je ne l’ai jamais revu.Mais j’ai eu des frissons.

C’est le match le plus complet que j’ai livré sous le maillot de l’équipe nationale”, a dit El Hadj Diouf dans Record.