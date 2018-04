El Hadji Diouf réagit à la plainte contre Fatma Samoura : "Elle et moi n'avons qu'un seul lien, c'est..."

L'ambassadeur de la candidature du Maroc pour l'organisation de la Coupe du monde de 2026, El Hadji Ousseynou Diouf, a réagi à la plainte du Comité d'éthique de la Fifa contre la Secrétaire générale Fatma Samoura. Cette dernière est accusée d'avoir des liens de parenté avec l'ancien capitaine des "Lions".



Joint au téléphone par la Rfm, l'ancien joueur de Liverpool a nié les accusations contre Madame Samoura et qualifié cela comme une tentative d'entacher la candidature du Maroc. "Cela prouve tout simplement que la candidature du Maroc est une candidature très solide. Mais ils (les accusateurs de Fatma Samoura) font une grosse chute. Tout le monde aimerait avoir des liens de parentés avec Fatma Samoura, qui est un bel exemple de réussite", a-t-il confié.



Dioufy d'ajouter : "Les blancs, ils croient que tous ceux qui se nomment Ndiaye, Diop ou Diouf chez nous, ont nécessairement des liens de parenté. Mais ils se trompent lourdement. Fatma et moi, n'avons qu'un seul lien et c'est le Sénégal. Si c'est par ce moyen qu'ils comptent détruire la candidature du Maroc, ils font fausse route".