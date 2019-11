El Haj Ousseynou Diouf nommé Conseiller spécial du président de la FSF Augustin Senghor

Un contestataire de moins ? L’ancien international sénégalais El Haj Ousseynou Diouf a été nommé Conseiller spécial du président de la Fédération sénégalaise de football, a-t-on appris ce samedi 23 novembre.



L’ancien joueur de Liverpool et le maire de Gorée,´ n’ont jamais filé le parfait amour. L’enfant de Balakoss a toujours décrié la gestion du patron du football sénégalais. Il a même, avec d’autres internationaux comme Amdy Faye, oeuvré pour son départ de la tête de l’instance dirigeante du football sénégalais.



Cette nomination vient après une ouverture de portes de la tanière au Golden boy. Lors des deux dernières sorties, El Haj Diouf a intégré le staff d’Aliou Cissé. Il a même fait le voyage à Esawatini avec l’équipe du Sénégal et participé aux séances d’entraînement de coach Cissé. Cela suffira-t-il a le faire taire sur certains agissements douteux des fédéraux et autres choix controversés du sélectionneur. Rien n’est moins sûr.