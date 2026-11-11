Lutte avec frappe : Balla Gaye 2 fixe son open press au mardi 17 novembre au stade Aline Sitoé Diatta

Le lutteur Balla Gaye 2 organise son open press le mardi 17 novembre 2026 à partir de 16 h au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. Cet événement rassemble la presse et les supporters au chef-lieu de la région de Ziguinchor en prélude à son prochain combat.
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