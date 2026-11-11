Partenariats stratégiques en France : Bassirou Diomaye Faye promeut les projets d'infrastructures et d'énergie du Sénégal

En marge du Forum de Paris sur la Paix, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, reçoit ce mercredi 11 novembre 2026 plusieurs dirigeants de groupes industriels et d'institutions financières de premier plan, parmi lesquels la banque Rothschild & Co et le groupe Vinci.



Ces audiences permettent d'examiner des projets concrets dans les domaines de l'énergie, de la santé et des infrastructures aéroportuaires, ainsi que les conditions de leur financement. Lors de ces échanges, le chef de l'État présente les priorités du Sénégal et les réformes engagées pour renforcer l'attractivité du pays, la transparence de la gestion publique et la sécurité des investissements.



Le Président de la République rappelle que le Sénégal entend mobiliser, aux côtés de ses ressources propres, des partenariats solides avec le secteur privé international pour accélérer la réalisation des projets structurants inscrits dans la Vision Sénégal 2050, créer des emplois pour les jeunes et améliorer les conditions de vie des populations. Après la défense de la paix et la protection des enfants portées à la tribune du Forum, Bassirou Diomaye Faye poursuit la mobilisation des partenaires au service du développement national.