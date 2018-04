El haj Diouf aux Bafana-bafana :"vous avez mieux joué que le Sénégal, mais..."

Ambassadeur du Maroc pour l’organisation du pays chérifien de la Coupe du Monde de football 2026, El Hadj Ousseynou Diouf s’est rendu en Afrique du Sud ou il a soutenu que l’Afrique du Sud « a probablement les joueurs les plus talentueux du continent ». Il ajoute « L’Afrique du Sud a joué le football le plus entreprenant mais a manqué d’expérience pour porter le coup de grâce à leurs adversaires ».

Le double Ballon d’or africain estime que le joueur sud-africain Percy Tau est un grand joueur et peut jouer dans n’importe quelle équipe au monde. « J’ai parlé avec Percy Tau (attaquant de Mame Lodi Sundowns), je lui ai demandé ce qu’il faisait encore dans le PSL (championnat sud-africain). Le garçon est bon à jouer pour n’importe quelle équipe dans le monde, y compris le Real Madrid ou l’un des meilleurs clubs anglais », a-t-il laissé entendre devant les autorités de la Fédération sud-africaine de football.



El Hadj Diouf n’a pas manqué d’évoquer la double confrontation entre l’Afrique du Sud et le Sénégal lors des qualifications de la Coupe du Monde Russie 2018. Selon lui, les Bafana-Bafana avaient mieux joué que les « Lions » lors de leur confrontation au stade Léopold Sédar Senghor. Il assure que l’équipe sud-africaine « aurait facilement pu battre le Sénégal en deux étapes, mais elle manquait de joueurs d’expérience »



Source : wiwsport.com