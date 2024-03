Élection de Bassirou Diomaye Faye : « Tout le peuple sénégalais doit lui souhaiter une réussite », selon Pr Mbaye Thiam

Nouvellement élu président de la République, Bassirou Diomaye Diakar Faye va prendre fonction le 2 avril prochain. Porté à la tête du Sénégal après le scrutin du dimanche 24 mars dernier, le candidat de la « coalition Diomaye président » a bénéficié de la faveur du « peuple sénégalais majeur et mature », selon le professeur Mbaye Thiam.



« Dans une ferveur extraordinaire, les Sénégalais sont massivement sortis et ont voté. Maintenant, ils ont voulu un changement et ils l’ont obtenu avec l’élection de Bassirou Diomaye Faye », a soutenu l’historien, sur le plateau de Jury du dimanche sur Itv.



Il a ajouté en décelant les particularités de ce scrutin : « Il a une particularité en étant le plus jeune président africain élu. L’autre particularité est qu’il est seulement sorti de prison dix jours avant même s’il était déjà candidat ».



L’enseignant à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) a considèré que l’élection regorge beaucoup d’enseignements qu’il faudra en tirer. « Le premier à tirer est l’hommage qu’on doit rendre au peuple sénégalais. C’est un peuple majeur, ancré profondément à ses principes de démocratie, aux valeurs républicaines et sociales, qui s’occupe aussi de ce qui se passe dans le pays. Personne n’aurait pu imaginer qu’on pourrait passer, avec tout ce qui s’est passé ces dernières années, un dimanche aussi calme », a-t-il soulevé.



Avant d’ajouter : « L’autre enseignement est qu’alors qu’on nous promettait un scrutin serré avec une liste de 19 candidats et des prémices de violences, les Sénégalais ont voté calmement sans tambour ni trompette ».



Appréciant l’élection « sans contestation » de Bassirou Diomaye Faye, Pr Mbaye Thiam a rappelé que « le jeune Président » doit cependant être accompagné. « Il faudra maintenant que tout le peuple lui souhaite une réussite. Il ne s’agit pas d’un seul homme mais de la consécration de tout un peuple. Donc, on doit tous l’assister dans sa mission », a-t-il conclut.