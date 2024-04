Election de Diomaye: le vice-président américain réaffirme le « vif intérêt » des Etats-Unis pour l’approfondissement du partenariat avec le Sénégal

D’après l’Agence de presse sénégalaise (APS), le vice-président des Etats-Unis, Antony Blinken, s’est entretenu avec le Président nouvellement élu, Bassirou Diomaye Faye, pour le féliciter de son élection au scrutin du 24 mars 2024 dernier. D’ailleurs, le département d’Etat américain a même confirmé l’entretien des deux officiels.



Il a réaffirmé, selon la source, le « vif intérêt » des Etats-Unis pour l’approfondissement du partenariat avec le Sénégal. En outre, M. Blinken n’a pas manqué de féliciter Bassirou Diomaye pour « son élection et le peuple et les institutions du Sénégal pour le processus électoral pacifique et inclusif ».