Election des membres du Conseil supérieur de la magistrature: le juge Téliko rempile

restons toujours dans le domaine de la justice. Dans notre édition d’hier, nous avons révélé la tenue de l’élection des membres devant siéger au niveau du conseil supérieur de la magistrature (CSM). Eh bien cette élection a tenu ses promesses et a été sans surprise compte tenu des résultats. Car, lors du scrutin, les magistrats hors hiérarchie ont choisi Souleymane Téliko plutôt que le juge Serigne Modou Diakhaté.



Le président de l’Union des magistrats du Sénégal (Ums) a donc été réélu membre du CSM et est appelé à siéger encore pour quatre ans, après 2016-2020. Il a été désigné par 64 voix, contre 35 pour son principal challenger, issu du cercle des magistrats du premier collège. Les candidats hommes du deuxième collège se sont fait damer le pion par le magistrat Aminata Fall, qui l’a emporté avec 32 voix, contre 31 voix pour El Hadj Malick Dembélé (élu suppléant), qui a terminé deuxième devant le magistrat Abass Yaya Wane, pour lequel 25 juges du deuxième collège ont voté. Par 32 voix sur 65, contre seulement 17 pour Abou Dièye et 16 voix pour Racky Dème Diagne – représentant eux aussi le troisième collège – François jean Paul Diop a été élu membre du Conseil supérieur de la Magistrature par ses collègues.



Il sera accompagné de son suivant, le magistrat Abou Dièye, lui aussi élu nouveau membre du CSM. Le vote, qui s'est déroulé à bulletins secrets, à la demande des autorités judiciaires, a eu lieu ce mardi 11 août 2020.