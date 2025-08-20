Election du nouveau maire de Dakar : Babacar Ba dénonce une entorse à "l'élégance républicaine"

La mairie de Dakar, vacante depuis la révocation de Barthélemy Dias en décembre 2024, est au cœur d'une bataille politico-juridique intense. Alors que le Conseil municipal doit élire un nouveau maire ce 25 août, la Cour suprême s'apprête à statuer le 18 septembre sur le recours de l'ancien édile, créant une situation inédite où le processus électoral pourrait être invalidé a posteriori. Plusieurs voix ont dénoncé cette précipitation du pouvoir à organiser le scrutin avant la décision judiciaire.



Dans un poste sur X (ancienne Twitter), Boubacar Ba, du Forum du justiciable, regrette ce manque d'« élégance républicaine ».



"Dans un Etat où les normes juridiques sont hiérarchisées, le Ministre en charge des Collectivités territoriales devrait attendre que le juge suprême statue sur le litige opposant l’autorité préfectorale à l’ex-maire Barthélemy Dias, avant d’instruire le préfet de convoquer le Conseil municipal pour l’élection d’un nouveau maire. C'est cela l'élégance républicaine", a-t-il écrit.

