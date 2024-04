Élection présidentielle 2024 : la COSYDEP rappelle à Bassirou Diomaye Faye ses "priorités"

La Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique (COSYDEP) a, dans son communiqué, salué le "bon déroulement" du scrutin du 24 mars dernier. Selon l'instance, le "peuple a réaffirmé son génie en élisant un nouveau président" dans le calme.



Faisant sa priorité l'éducation, la COSYDEP a tenu à rappeler au nouveau Président élu, Bassirou Diomaye Faye, ses "priorités" dans ce cadre, et inscrits dans son programme de campagne. Ayant analyser, dit-elle, toutes les offres programmatiques des différents candidats de l'élection passée, la COSYDEP considère que "l’éducation sénégalaise a besoin d’être transformée sur les plans de son organigramme, de sa finalité, de ses offres, de ses curricula, de ses cycles, de son pilotage et de sa gouvernance. Elle doit être en adéquation avec les aspirations des communautés".



Appréciant le programme de Bassirou Diomaye Faye, la COSYDEP rappelle à ce dernier de réaliser son "engagement à la refondation du système d’éducation et de formation. Cette action devrait s’appuyer sur l’évaluation de la mise en œuvre des programmes, réformes et autres innovations (PAQUET, ANEF, CNAES, UVS, LMD)" et également à "construire un plan consensuel du secteur qui traverse les régimes politiques. Il s’agit de disposer d’un plan de développement durable de l’éducation et de la formation qui traverse les régimes politiques et porte la vision d’un Sénégal à long terme".



Appelant le Président au renforcement et à la résilience du système d'éducation et de formation, la COSYDEP conseille à Diomaye de "mettre aux normes les lieux d’apprentissage. Dans cette perspective, il sera nécessaire de garantir leur salubrité et leur sécurité, avec des toilettes fonctionnelles, un approvisionnement correct en eau, la résorption des besoins en supports, infrastructures, personnels enseignants et de soutien".



Elle ajoute : "revaloriser l’offre publique d’éducation et assurer la régulation de l’offre privée. Il s’agira de rendre l’éducation publique plus attrayante, plus accessible, plus performante et moins couteuse avec des infrastructures durables et des équipements performants".



La COSYDEP mise sur ce nouveau régime pour "relever ces différents défis permettra de créer des emplois, de produire des hommes et des femmes qualifiés, suffisamment aptes à faire face aux exigences que posent le changement climatique, la sécurité alimentaire, sanitaire et environnementale, la transformation qualitative des politiques sociales et de l’économie nationale... ", conclut-elle.