Élection présidentielle au Bénin : La CEDEAO déploie 15 experts électoraux

La CEDEAO a déployé une Mission d’Observation Électorale à Long Terme (MOELT) au Bénin, composée de quinze experts, en vue de l'élection présidentielle du 12 avril 2026. Autorisée par le président de la Commission, Dr Omar Alieu Touray, cette mission séjournera dans le pays du 22 mars au 18 avril pour couvrir l'ensemble des régions béninoises.





Le déploiement s'appuie sur le cadre juridique communautaire, notamment le Traité révisé de 1993 et le Protocole additionnel de 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance. Les experts mobilisés possèdent des compétences variées, allant du droit constitutionnel à la prévention des conflits, en passant par les médias et les questions de genre, afin d'assurer un suivi complet du processus électoral.

