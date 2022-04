Élection présidentielle française: 63,23% de participation à 17h

La participation au second tour de l'élection présidentielle française s'élève à 17h à 63,23%, soit plus de deux points de moins qu'en 2017, à l'occasion du même duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.



► Elle était de 26,41% à 12h, près de deux points de moins qu'en 2017 (28,23%).

Dans quels départements les électeurs ont-ils voté massivement, dans lesquels ont-ils boudé les urnes ?

En Aveyron et en Dordogne, le taux de participation à 17h plafonnait à 70,51 % et 70,15 % respectivement.

A contrario, il n'était que de 44,96 % en Seine-Saint-Denis, et de 49,35 % en Haute-Corse.



Selon Ipsos Sopra-Steria, l'Ifop, Harris interactive et Elabe, le niveau d'abstention serait en hausse de 1,7 point par rapport au premier tour (26,31%), mais reste inférieur au record pour un second tour de présidentielle de 1969 (31,3%). C'est seulement la troisième fois, après 1969 et 2017, que l'abstention augmente entre deux tours de présidentielle.