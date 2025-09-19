Élections FSF : la coalition Mady Touré dépose un recours devant le TAS

La coalition Mady Touré 2025 (MT2025) et son candidat, Mady Touré, annoncent qu’ils ne comptent pas abandonner leur combat. Dans un communiqué publié ce 19 septembre 2025, ils informent avoir procédé au dépôt officiel d’un appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), à Lausanne, concernant les élections de la Fédération sénégalaise de Football (FSF) du 2 août dernier.





« La démarche reflète l'engagement indéfectible de Mady Touré et des membres de la coalition à défendre l'intégrité électorale, dans le respect des règles du jeu et des valeurs d'équité, de transparence et de fair-play qui fondent notre vision du sport et de la démocratie, précisent-t-ils.



Au-delà d'une étape juridique, la coalition Mady Touré renseigne que ce recours incarne une conviction. « Nous ne pouvons pas continuer à banaliser l'impensable, ni considérer comme « normal ce qui mine nos institutions. Si nous voulons de véritables changements dans notre société, le sport doit servir d'exemple. Partout dans le monde, il a toujours eu le pouvoir d'influencer positivement les sociétés. Le football et le sport en général doivent demeurer un terrain équitable où la transparence et l'intégrité priment ».



Enfin, la coalition MT2025 appelle la « famille du football, les citoyens, les médias et l'ensemble des acteurs du monde sportif à soutenir ce combat pour l'équité et la justice ».