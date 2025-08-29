Élections : La Commission de Recours de la FSF déclare « irrecevable » le recours de Mady Touré

La Commission de Recours en matière électorale de la Fédération sénégalaise de football s’est réunie mercredi 27 août 2025 pour examiner le recours introduit par Mady Touré, président de l’Académie Génération Foot et candidat au poste de président de la FSF.



Le requérant sollicitait l’annulation du scrutin, la sanction de certains membres de la fédération accusés de corruption ainsi que l’organisation de nouvelles élections, rapporte Wiwsport.com.



Après analyse des pièces fournies, comprenant des enregistrements audio et vidéo ainsi que divers actes extrajudiciaires, la Commission a estimé que sa compétence se limite aux contestations liées à l’inscription des candidats sur les listes électorales. Elle ne couvre pas, en revanche, les irrégularités dénoncées concernant le déroulement du vote ou le dépouillement. Le recours de Mady Touré a donc été déclaré irrecevable.