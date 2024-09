Élections du 17 novembre : TAXAWU, PUR et PRP entendent mettre sur pied une alliance à l’image de YAW

Pour obtenir la majorité à l’Assemblée nationale, les partis et mouvements politiques sont prêts à tout même à s’allier avec leurs anciens bourreaux. Selon Les Echos, Khalifa Sall, Déthié Fall et Cheikh Tidiane Youm ont tenu une réunion le dimanche 22 septembre au siège du PRP pour discuter des conditions de mise en place de cette coalition. Les trois entités veulent une alliance « plus architecturée, plus organisée et mieux pensée » à l’image de Yewwi Askan Wi pour inverser la tendance lors des élections législatives du 17 novembre.



Ils comptent s’ouvrir à d’autres formations politiques avant d’aller vers une inter-coalition aussi forte que celle des dernières élections.