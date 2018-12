Elections en RDC: l'heure est au comptage des voix

Après le triple scrutin de dimanche, marqué par une forte affluence et des incidents, le dépouillement est en cours en République démocratique du Congo. La Céni doit annoncer les résultats provisoires le 6 janvier au plus tard.

L’affluence a été forte dimanche pour ces élections présidentielle, législatives et provinciales. Les bureaux de vote devaient fermer à 17h (heure locale), mais au vu des retards à l'ouverture, beaucoup ont dû prolonger les opérations. Plus de 38,5 millions d’électeurs étaient appelés aux urnes pour désigner le successeur du président Joseph Kabila après deux ans d’attente et trois reports.



Le dépouillement s’est donc poursuivi jusqu’à tard dans la nuit de dimanche à lundi pour départager les 17 candidats encore dans la course.



A Kinshasa, le comptage s'est déroulé dans le calme, a rapporté notre correspondant sur place. Pas d'attroupement, très peu de véhicules en circulation, quelques supermarchés ouverts. La capitale était déserte dimanche soir. Tout le monde avait décidé de rentrer chez soi aussitôt le scrutin terminé. Sauf les électeurs des bureaux qui avaient ouvert avec retard qui votaient encore tard dans la soirée.



Les réseaux sociaux étaient eux en revanche plus animés. On pouvait y lire de nombreux témoignages sur les difficultés rencontrées par les électeurs dans tout le pays et aussi des premières tendances sans aucun fondement avéré.



RFI a également assisté au comptage manuel dans certains bureaux de Bukavu, dans la province du Sud-Kivu.