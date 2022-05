Élections législatives : YAW notifie le nom de sa coalition et dépose ses parrains

Pour rappel, Aar Sénégal a posé le même acte ce jour alors que Bby a déposé ses parrains et notifié sa coalition hier.

Le mandataire national de Yewwi Askan wi, Déthié Fall, Cheikh Tidiane Diéye et Adjiouma Sow étaient à la Direction générale des élections pour notifier le nom de la coalition et déposer leurs fiches de parrainages."Nous félicitons et remercierons toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais qui se sont mobilisés à l’intérieur du pays comme à l’extérieur pour nous permettre de disposer d’un nombre impressionnant de parrains", s'est réjoui Déthié Fall.