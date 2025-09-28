Élections législatives en Moldavie: un scrutin sur fond de soupçons d’ingérences russes

« Nous avons peur ». À Chisinau, ils sont nombreux à exprimer leur inquiétude concernant les résultats du vote ce dimanche. Si le parti au pouvoir, le Parti action et solidarité (PAS), perdait sa majorité au Parlement moldave, il serait contraint de former une coalition au sein de l’assemblée de 101 sièges pour gouverner. Et cela compliquerait les efforts de la présidente Maia Sandu en faveur d’une adhésion à l’UE d’ici à 2030. « Nous voulons entrer dans l’Union européenne. Pour transformer notre pays en un pays riche comme le sont les pays européens » plaide Anna, 71 ans, alors que la Moldavie est considérée comme le pays le plus pauvre du continent européen.



Même si le pays s’est développé ces dernières années, grâce aux aides généreuses de l’Union européenne, qui a injecté plus de 2,2 milliards d’euros dans le pays depuis 2021. Pour Anastasia, étudiante à l’université d’État de Chisinau, l’Union européenne représente aussi des « valeurs de démocratie et de liberté ».



Soupçons d’ingérence russe

La crainte que la Moldavie, ancienne République soviétique devenue indépendante en 1991, ne bascule dans le giron de Moscou est réelle. Parmi les 21 partis ou alliances en lice aux élections ce dimanche, le Bloc patriotique, pro-russe, pourrait bien marquer des points, même si certains de ses membres ont été visés par des enquêtes, ces derniers jours selon son co-dirigeant Igor Dodon, ancien président de Moldavie qui a dénoncé des « tentatives d’intimidation de la part du régime criminel du PAS ».



Ces dernières semaines, la police moldave a multiplié les arrestations et les perquisitions sur fond de soupçons d’ingérence russe dans la campagne électorale. Rien que lundi, 74 personnes ont été interpellées. Achats de vote, propagande sur les réseaux sociaux ou tentative de déstabilisation. Le mois dernier, Ilan Shor, un oligarque moldave en fuite, sanctionné par les États-Unis et l’UE comme agent russe présumé, a ouvertement proposé aux Moldaves des paiements mensuels de 3 000 dollars pour qu’ils se joignent à des manifestations anti-gouvernementales.