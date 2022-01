Élections locales : plus de 9.600 cartes non encore distribuées à Diourbel

C'est un total de 9 628 cartes qui restent à être distribuées à la date du 21 janvier dans le département de Diourbel, dont 6 625 cartes pour l'ancien stock et 3 003 cartes pour le nouveau stock. Avec les cartes issues de la révision exceptionnelle, le département de Diourbel dénombre 11 338 cartes, dont les opérations de distribution avaient démarré depuis le 8 décembre 2021 et à la date du 20 janvier 2022, il en reste 3 003 cartes.



«Dans la commune de Diourbel, nous avons eu à recevoir 6 957 et à la date du 20 janvier, nous avons distribué 5 154 cartes, soit un taux de 74,08%», indique Ibrahima Fall, préfet de Diourbel. «Dans l'arrondissement de Ndindy, il y a eu 1304 cartes, dont 1 071 ont été distribuées et il reste 233 cartes en souffrance.



Dans l'arrondissement de Ndindy, il y a eu 3077 cartes, dont 2 110 distribuées et 976 cartes pas encore retirées», poursuit-il. Concernant l'ancien stock issu de la refonte du fichier de 2016 et les différentes révisions des élections législatives de 2017 et la Présidentielle de 2019,6 625 cartes ne sont pas encore distribuées, dont 5 195 dans la commune de Diourbel, 1 134 dans l'arrondissement de Ndoulo et 296 dans l'arrondissement de Ndindy.



Les opérations de distribution des cartes vont s'arrêter, ce samedi, à minuit. De surcroît, Serigne Habib Kandji, Imam Ratib de la Grande Mosquée du quartier Thierno, d'inviter les citoyens à aller retirer leur carte afin de pouvoir remplir leur devoir civique ce dimanche. Par ailleurs, il appelle les populations de Diourbel de cultiver la paix en allant voter tranquillement le jour-j et de retourner à leurs domiciles respectifs tout en acceptant la vérité des urnes.



L’Observateur