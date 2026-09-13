Élections territoriales de 2027 : Moundiaye Cissé juge la date du 17 janvier irréaliste

Moundiaye Cissé, directeur exécutif de l’ONG 3D, a déclaré que la tenue des élections territoriales au 17 janvier 2027 apparaît désormais irréaliste. Il a expliqué que les délais incompressibles prévus par le Code électoral sont déjà dépassés pour engager la préparation du scrutin.



Le spécialiste de la gouvernance a rappelé, ce dimanche sur la Rsi, que la loi impose le lancement des opérations au moins 150 jours avant la date du vote. Il s'appuie également sur les articles L236 et L269 du Code électoral, qui prévoient la tenue du scrutin dans les 30 jours précédant la fin des mandats municipaux et départementaux.



Concernant la durée de ces mandats, Moundiaye Cissé s'est dit favorable à l'interprétation étendant les fonctions des élus sur toute l'année civile 2027. Il admet que la loi autorise un report « lorsque les circonstances l'exigent », mais il réclame des explications publiques et transparentes de la part du gouvernement.



Afin d'éviter la répétition de ces décalages de calendrier, le responsable de l'ONG 3D propose d'inscrire des « clauses d’éternité » dans le droit électoral sénégalais, sur le modèle du verrouillage appliqué au mandat présidentiel.