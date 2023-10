Electricité : le ministre Birame Faye explique les raisons de la hausse les factures

Le torchon brûle entre la Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec) et ses usagers. La hausse substantielle des factures et les tarifs de l'électricité pour les usagers des compteurs Woyofal alimentent la grogne. Invité à l'émission jury du dimanche (jdd) sur I-radio, de ce 22 octobre 20232, Birame Faye, ministre de l’Artisanat et de la Transformation du secteur informel, a tenté d'expliquer les raisons de cette hausse. Selon lui, sur la subvention qui tournait à hauteur de 300 milliards F Cfa l'année dernière, l'Etat y a enlevé, depuis janvier,100 milliards de F Cfa. Toutefois, il a précisé que ce réajustement ne concerne pas la tranche sociale. Comme le Dg de la Senelec, M. Faye a pointé du doigt la chaleur.



« La hausse des factures d’électricité c’est compréhensible et ça devrait aussi l’être au niveau de nos concitoyens. Parce qu’il faut d’abord retenir que beaucoup d’efforts ont été faits pour renforcer le pouvoir d’achat des sénégalaises et des sénégalais avec l’homologation des prix des denrées de premières nécessités avec aussi l’augmentation des salaires et aussi beaucoup de recrutements dans la fonction publique etc. », a-t-il fait savoir.



Birame Faye de poursuivre : "il faut retenir que le Sénégal est passé de 400 mégawatts en capacité de production à 1700 mégawatts avec une diversification des sources d’énergie. Ce qui veut dire que nous sommes excédentaires".



D'ailleurs, a rappelé le ministre, "nous exportons même de l’électricité dans quelques pays comme la Gambie. Il faut juste noter la vétusté du parc, mais en matière de production nous sommes excédentaires comme je l’ai dit".



Revenant sur le contexte actuel, M. Faye pense que "l’année dernière la compensation de l’Etat au profit des consommateurs à travers la Senelec était autour de 300 milliards. Donc, il était question en janvier de procéder à un réajustement. Un réajustement qui ne concerne pas en réalité la tranche sociale. Depuis janvier, l’Etat a enlevé 100 milliards de cette subvention, mais ce réajustement encore une fois ne concerne pas la tranche sociale. De janvier à aujourd’hui, nous sommes en période de chaleur, c’est pourquoi il y’a quelques consommateurs qui commencent à le sentir", a-t-il tenté de justifier



Face à la furie des Sénégalais, le ministre de l'Artisanat a rassuré que le président de la République a donné des instructions pour renforcer davantage les efforts consentis pour alléger les prix.