Electricité : le prix du KWh réduit de 10% pour les ménages au plus tard le 1er janvier 2026

Le ministre sénégalais de l’Energie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, a annoncé ce vendredi que les coûts de l’électricité connaitront une baisse pour les ménages et les professionnels en basse tension au plus tard le 1er janvier 2025, au cours d’une séance de questions d’actualité avec les députés.



D’après Birame Souleye Diop, pour les ménages, le prix de la première tranche (0-150 kWh) passera de 91,17 F à 82 F/kWh, soit une réduction de 10 %, au bénéfice de plus d'un million de foyers.



En ce qui concerne les professionnels en basse tension, la première tranche (0-50 kWh) sera également réduite de 10 %, passant de 163,81 F à 147,43 F/kWh, "impactant directement 319 000 abonnés, soit 82 % de la clientèle professionnelle".