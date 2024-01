Electrification de la commune de Koar : des ténèbres à la lumière

« C’est une doléance aussi vieille que nos indépendances qui vient de se réaliser ici à Koar », s’est exclamé le maire de la commune. Celui-ci a marqué un sentiment de satisfaction au regard des années parcourues. « De 1960 à nos jours on allumait les lampes tempêtes, ensuite les bougies, les panneaux solaires pour les nantis et enfin, l’électricité », a ajouté le premier magistrat de la commune. Ce dernier a, par cette occasion et au nom de toutes les populations de sa circonscription, adressé ses remerciements à l’Etat du Sénégal pour la réalisation de cette œuvre.



Le président du Conseil départemental de Goudiry, par ailleurs coordonnateur national du Prodac, Djimo Souaré n’en est pas moins fier. C’est une réalisation qui marque une nouvelle ère. Dans son speech monsieur Souaré après avoir remercié les autorités Sénégalaises de cette réalisation a souligné la caractère reluisant de cette œuvre qui constitue « un progrès social ». « Nous sommes dans un département qui a été longtemps oublié dans les programmes de développement, avec les programmes comme PUDC, Puma et entre autres nous sommes aujourd’hui sortis du moyen âge », s’est – il félicité. Aujourd’hui, le nombre de villages électrifiés dans le département reste une satisfaction. Et ces réalisations selon monsieur Souaré ont pris leur envol à partir de l’année 2012. « A son avènement au pouvoir (Macky Sall), il n’y avait que deux villages électrifiés dans le département de Goudiry. Aujourd’hui des dizaines et des dizaines de villages sont électrifiés. Nous sommes vraiment sur la bonne voie pour atteindre l’électrification universelle 2027 ».

L’espoir avec cette électrification c’est de voir la pauvreté reculer. « Qui dit électricité dit création d’emplois. Aujourd’hui dans le village de Tabanding, il y a quatre ateliers de menuiserie métalliques. Ils emploient au moins une dizaine de personnes », a fait savoir le maire de Koar.



Et pour le président du Conseil communal de la jeunesse de Koar, Ameth Sakho. La joie est à la mesure de cette réalisation qui est une vieille doléance. Sur ce, le jeune Sakho est d’avis que des mutations sociales vont, d’ores et déjà, s’opérer au niveau de la jeunesse. « Beaucoup de choses vont changer pour la jeunesse, l’éducation, la santé et la sécurité. Des projets comme une boulangerie moderne, des activités de multiservices et transferts d’argent qui n’attendaient que l’électrification vont pouvoir démarrer. «



Le président du Conseil départemental, Djimo Souaré marquant sa satisfaction a remercié le président de la République, Macky Sall. « Qui », confie-t-il, « en créant un instrument aussi important que le PUDC, a permis de faire un grand pas dans la lutte contre la pauvreté. Comme je le dit souvent c’est un champion dans l’équité territoriale ».