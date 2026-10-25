Électrification rurale au Sénégal : 400 milliards FCFA nécessaires pour 6 400 localités

L'Agence sénégalaise d'électrification rurale (Aser) accentue sa présence sur le terrain pour concrétiser la promesse étatique d'un accès universel à l'énergie d'ici trois ans (2026 -2029). Après une première étape à Saint-Louis, le directeur général de la structure, Pape Momar Ngom, s'est déployé vendredi dernier dans la région de Louga, ciblant plusieurs localités du département de Kébémer.



Ce déplacement, qui l'a mené successivement à Darou Cissé (commune de Kanène Ndiob), puis à Thiss Wolof et Thiss Peul, a permis de constater la mise en service effective de nouveaux raccordements au réseau électrique national.



Au-delà de ces inaugurations locales, le patron de l'Aser a profité de cette tribune pour dresser la trajectoire financière et technique de ce chantier national. Pour connecter les 6 400 villages encore privés de courant, l'agence publique évalue l'enveloppe financière requise à plus de 400 milliards de francs CFA.



«Il faut un financement de plus de 400 milliards de FCFA pour électrifier l’ensemble de ces villages. Nous sommes en train de travailler là-dessus, car cela demande beaucoup de moyens », a-t-il déclaré, selon des propos relayés par Le Soleil.



Le directeur général de l’Aser a également fait état de promesses de financement de la part de partenaires privés. Il a précisé que les chantiers seront lancés dès la signature des contrats et des conventions de financement. «Sans électricité, on ne peut pas parler de développement », a-t-il soutenu, toujours selon nos confrères.