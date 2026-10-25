Élevage au Sénégal: l’État ambitionne de vacciner 8 millions d’ovins et de caprins en 2026-2027

Au Sénégal, l’Etat ambitionne de vacciner huit millions d’ovins et de caprins et 3,1 millions de bovins dans le cadre de la campagne nationale de vaccination du cheptel 2026-2027, officiellement lancée samedi 24 octobre à Ndiaganiao, dans le département de Mbour (ouest).



«Nous devons désormais franchir un nouveau cap. Pour la campagne 2026-2027, nous visons notamment 8 millions d’ovins et de caprins et 3,1 millions de bovins», a déclaré, lors de la cérémonie de lancement, le ministre auprès du ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Souveraineté alimentaire, chargé de l’Élevage, Ousmane Diagne. Selon des propos rapportés par l’APS, le ùeùbre du gouvernement a aussi insisté sur «la nécessité d’élargir la couverture vaccinale et de renforcer la protection du cheptel national».



Les objectifs de la campagne portent sur la vaccination de 300 000 équidés et de deux millions de volailles rurales, dans le cadre des efforts visant à prévenir les maladies animales et à améliorer la productivité de l’élevage, a-t-il indiqué.



Toujours selon Ousmane Diagne, les objectifs arrêtés «sont ambitieux, mais restent à portée, à condition d’assurer une mobilisation des services vétérinaires, des collectivités territoriales, des vétérinaires privés, des organisations professionnelles, des partenaires techniques et financiers et, surtout, des éleveurs».



Pour rappel, lors de la campagne nationale de vaccination 2025-2026, «près de sept millions de petits ruminants et plus de 2,7 millions de bovins ont été vaccinés contre les principales maladies ciblées».