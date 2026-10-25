JOJ 2026 : Dakar Dem Dikk met 184 bus à la disposition du Comité d’organisation

A une semaine des Jeux olympiques de la Jeunesse prévus au Sénégal du 31 octobre au 13 novembre, la Société nationale de transport public Dakar Dem Dikk (DDD) va mettre à la disposition du Comité d’organisation de l’événement 184 bus. L’information a été donnée par le directeur général de la structure, Modou Bara Gaye.



«Dans les termes du contrat qui nous lie au Comité d’organisation des Jeux olympiques de Jeunesse, nous devons mobiliser 184 bus grands standings pour assurer les navettes», a-t-il dit, selon des propos relayés par nos confrères de l’APS. Le directeur général de DDD a aussi indiqué qu’il y’aura 12 lignes «YOG» (Young Olympic Games) qui vont permettre de faire des rotations entre les points de départ et les points stratégiques.



‎De son côté, l’ambassadeur du Qatar au Sénégal, Youssef Bin Shaaban Ibrahim Al Sada, a remis au Comité d’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026 (COJOJ) une logistique composée de 15 bus et des équipements de sécurité, afin de contribuer au renforcement des capacités opérationnelles et organisationnelles nécessaires à la tenue de cet événement olympique mondial.