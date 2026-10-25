Marché financier régional : le Sénégal dépasse ses objectifs et lève 55 milliards de FCFA

Alors que le Sénégal est confronté à une crise financière, les autorités ont mobilisé, vendredi 23 octobre, 55 milliards de FCfa sur le marché des titres publics de l’Umoa, à travers une émission simultanée d’un Bon assimilable du Trésor (Bat) et de deux Obligations assimilables du Trésor (Oat), selon les informations relayées par Le Soleil (média public).



Le pays avait mis en adjudication un montant global de 50 milliards de FCfa. Mais les investisseurs ont fait des propositions à hauteur de 69 milliards de FCfa. Dans le détail, le Bon assimilable du Trésor (Bat) d’une maturité de 364 jours a permis de mobiliser 18 milliards de FCfa, à un taux moyen pondéré de 8,06 %.



L’Obligation assimilable du Trésor (Oat) de 3 ans a concerné 4 milliards de FCfa, tandis que celle de 5 ans a permis de lever 38 milliards de FCfa. Cette intervention fait suite à l’opération du vendredi 9 octobre 2026, lors de laquelle Dakar avait bénéficié d’une enveloppe de 74,3 milliards de FCfa pour un montant initialement mis en adjudication de 80 milliards de FCfa. Les investisseurs avaient alors proposé 84,4 milliards de FCfa, soit un taux de couverture de 105,51 %. Sur cette offre, 10 milliards de FCfa avaient été rejetés, traduisant un taux d’absorption de 88,12 %.



Au préalable, le Sénégal avait également réalisé une très bonne performance le vendredi 25 septembre 2026, avec une mobilisation de 157 milliards de FCfa pour une mise en adjudication de 150 milliards de FCfa, portée par un taux de couverture de 105 %. Il s’agissait alors de la deuxième émission réussie après la conclusion de l’accord technique avec le Fmi.