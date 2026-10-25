La Gambie va indemniser les victimes de Yahya Jammeh avec 2,5 millions de dollars restitués par les États-Unis

La résidence américaine, estimée à plusieurs millions de dollars, était l'une des 281 propriétés de l'ancien dictateur gambien. Il y a quatre ans, les États-Unis ont obtenu le droit de vendre la propriété au motif qu'elle avait été acquise grâce à des « produits criminels et à des fonds publics gambiens détournés ». Cette vente a rapporté 2,5 millions de dollars.
La somme a été perçue cette semaine directement par la Commission nationale chargée des réparations.
Yahya Jammeh, désormais en exil en Guinée équatoriale, est accusé d'avoir commis de graves crimes à l'encontre de la population gambienne au cours de ses 22 années au pouvoir. Pendant plus de deux décennies, le dirigeant a perpétré de nombreux crimes : assassinats, tortures, disparitions forcées, viols et castrations, jusqu'à des accusations d'administration contrainte d'un faux traitement contre le sida.
L'ancien dictateur aurait aussi détourné près d'un milliard de dollars. La Commission nationale chargée des réparations estime que plus de mille victimes de la dictature doivent percevoir une indemnisation.
La somme a été perçue cette semaine directement par la Commission nationale chargée des réparations.
Yahya Jammeh, désormais en exil en Guinée équatoriale, est accusé d'avoir commis de graves crimes à l'encontre de la population gambienne au cours de ses 22 années au pouvoir. Pendant plus de deux décennies, le dirigeant a perpétré de nombreux crimes : assassinats, tortures, disparitions forcées, viols et castrations, jusqu'à des accusations d'administration contrainte d'un faux traitement contre le sida.
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