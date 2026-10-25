La Gambie va indemniser les victimes de Yahya Jammeh avec 2,5 millions de dollars restitués par les États-Unis

La Gambie vient de recevoir 2,5 millions de dollars, après la vente d'un bien immobilier aux États-Unis, proche de Washington, que l'ancien dictateur Yahya Jammeh possédait. Cette somme d'argent est allée dans les caisses de la Commission nationale chargée des réparations pour indemniser les victimes de son régime.

RFI

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