Électrification rurale : le Président Bassirou Diomaye Faye illumine 53 villages du Fouladou

En tournée économique dans la région de Kolda, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé ce vendredi 24 avril à la mise en service de la dorsale électrique reliant Fafacourou, Dabo et Coumbacara. Longue de 53 kilomètres, cette infrastructure énergétique, réalisée pour un coût estimé à près d’un milliard et demi de francs CFA, permettra d’alimenter 53 villages du Fouladou.



Selon les autorités, ce projet va impacter directement environ 10 100 personnes réparties entre les départements de Kolda et de Médina Yoro Foulah, contribuant ainsi à améliorer significativement les conditions de vie des populations locales et à soutenir les activités économiques.



Cette mise en service s’inscrit dans le cadre de la tournée économique du Chef de l’État dans le sud du pays. Profitant de cette occasion, Bassirou Diomaye Faye a également procédé au lancement des travaux du centre de santé ainsi que du site agro-industriel de Médina Yoro Foulah.



Dans son allocution, le Président a insisté sur la portée symbolique de ces réalisations : « Le sentiment d’oubli que les populations ont vécu pendant des années prend fin aujourd’hui », a-t-il déclaré, avant d’ajouter que ces projets constituent « un acte d’espérance » pour l’ensemble des habitants de Médina Yoro Foulah.



De son côté, le maire Kalidou Sy a salué ces avancées notables, tout en attirant l’attention des autorités sur plusieurs défis persistants. Il a notamment évoqué l’absence d’une caserne de sapeurs-pompiers, le manque d’une brigade de gendarmerie et le chômage des jeunes, appelant à des réponses concrètes pour accompagner cette dynamique de développement.



Avec cette nouvelle infrastructure électrique et les projets en cours, l’État entend réduire les inégalités territoriales et renforcer l’accès aux services essentiels dans cette zone.