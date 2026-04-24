Finance Verte : L'ADM accréditée par le FVC, une première pour la décentralisation sénégalaise.

L’Agence de Développement Municipal (ADM) vient de franchir un palier historique en devenant le premier organisme du secteur de la décentralisation au Sénégal accrédité en qualité d’observateur auprès du Fonds vert pour le Climat (FVC). Cette reconnaissance, officialisée le 17 mars 2026 par la décision GCF/BM-2026/04, place l'agence parmi les deux seules organisations d'Afrique de l'Ouest de sa catégorie à atteindre ce statut.







Pour le Directeur général de l’ADM, le Dr Mahmouth Diop, cette étape est déterminante pour l’opérationnalisation de la Vision 2050 de l’État, qui prône une « territorialisation de la finance climatique ». Ce nouveau statut permet à l’agence d’accéder en temps réel aux tendances mondiales du financement vert et de participer aux réunions du Conseil du FVC, offrant ainsi une position d'anticipation stratégique pour le Sénégal.







Concrètement, cette accréditation renforce le rôle d'intermédiation de l'ADM. L’agence pourra désormais accompagner plus efficacement les communes et départements dans la transformation de leurs plans de développement en projets « bancables », alignés sur les standards de la finance internationale et de la Contribution Déterminée au niveau National (CDN 3.0).







Forte de vingt ans d'expérience avec des partenaires comme la Banque mondiale ou l'AFD, l'ADM capitalise sur ses succès passés (PACASEN, PROGEP I et II) pour hisser la gouvernance locale aux standards fiduciaires du FVC. Ce virage vert positionne l'agence comme le levier central pour transformer les territoires ruraux et urbains en espaces résilients face au changement climatique.

