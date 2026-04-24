Tribunal de Dakar : 2 ans de prison ferme requis contre un entrepreneur et son marabout pour tentative de corruption d’un juge

Le procureur de la République a requis, ce vendredi, une peine de deux ans de prison ferme et une amende de 500 000 FCFA à l'encontre de l'entrepreneur Cheikh Guéye et du maître coranique Hady Sy. Les deux prévenus ont comparu devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour association de malfaiteurs et corruption, après avoir déposé une enveloppe de 10 millions de FCFA sur la table d'un juge d'instruction.





L'affaire remonte à la mi-avril, lorsque Hady Sy, agissant comme intermédiaire pour son disciple Cheikh Guéye, a sollicité une audience auprès du juge du 2e cabinet. L'objectif était d'obtenir la mainlevée du bracelet électronique de l'entrepreneur pour lui permettre de voyager à l'étranger. Lors d'une seconde rencontre tardive dans le bureau du magistrat, les deux hommes ont laissé une enveloppe contenant 10 millions de FCFA, présentée comme un « cadeau ».







À la barre, les prévenus ont nié toute intention de corrompre, invoquant une marque de gratitude envers un « homme bien ». Cheikh Guéye a expliqué que le magistrat l'avait rappelé le soir même pour lui demander de reprendre l'argent, affirmant qu'il pensait initialement qu'il s'agissait d'une montre. Le juge a ensuite alerté les autorités, menant à l'interpellation des deux hommes par la gendarmerie.







Le ministère public a fustigé un acte qui « insulte la justice », soulignant que même sous la forme d'un cadeau, l'infraction de corruption est consommée dès lors qu'elle vise un acte de la fonction du magistrat. La défense, de son côté, a plaidé la relaxe, arguant de l'absence de preuves matérielles (version du juge non entendue) et du doute entourant l'intention criminelle, le bracelet électronique de l'entrepreneur devant de toute façon expirer prochainement.





Le tribunal a mis l'affaire en délibéré et rendra son jugement après la suspension d'audience.

