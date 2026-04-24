Migration irrégulière : 34 personnes interpellées à Mbour après une avarie en mer, dont un nourrisson de 6 mois

Le Poste de Police de Diamaguène/Mbour a interpellé le 22 avril 2026, trente-quatre (34) individus dans le cadre de la lutte contre le trafic de migrants.



Selon la Police nationale du Sénégal, le groupe est composé de d'une diversité de nationalités et de profils vulnérables : 34 personnes, dont 14 hommes et 20 femmes, ainsi qu’un nourrisson de six mois et une fillette de onze ans. Il regroupe plusieurs nationalités : 14 Gambiens, 8 Sénégalais, 7 Maliens, 3 Guinéens et 2 Ivoiriens.



L’opération fait suite à un renseignement faisant état de la présence suspecte de migrants sur le littoral de Mbour. Selon les premières auditions, l'embarcation de fortune avait quitté la Gambie trois jours auparavant à destination de l'Espagne, renseigne la même source.



En cours de traversée, la pirogue a subi une avarie majeure, l'eau commençant à s'y infiltrer. Devant le danger imminent et sous la pression des passagers, le capitaine a été contraint de rebrousser chemin pour accoster sur les côtes sénégalaises (Mbour).



À l'arrivée des forces de l'ordre, l'organisateur présumé ainsi que les capitaines de l'embarcation ont réussi à prendre la fuite. Les recherches sont activement menées pour leur localisation.



Les candidats ont tous déclaré que leur objectif était de rejoindre les côtes espagnoles. Les investigations se poursuivent.

