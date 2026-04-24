Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Roland-Garros: le double tenant du titre Carlos Alcaraz déclare forfait



Roland-Garros: le double tenant du titre Carlos Alcaraz déclare forfait
Actuellement blessé au poignet, Carlos Alcaraz a annoncé son forfait pour Roland-Garros, la mort dans l'âme. L'Espagnol était double tenant du titre.
 
L’annonce est tombée ce vendredi après-midi, accompagnée par une photo en noir en blanc. Les supporters de Carlos Alcaraz ont vite compris. Victime d’une blessure au poignet, l’Espagnol a renoncé au Masters 1000 de Rome et surtout à Roland-Garros, où il s’est imposé ces deux dernières années.
 
« Suite aux résultats des tests effectués aujourd’hui, nous avons décidé que la chose la plus prudente à faire est de ne pas participer aux tournois de Rome et de Roland-Garros, le temps d’évaluer l’évolution de la situation et de décider du moment opportun pour le retour sur les courts. C’est une période difficile pour moi, mais je suis convaincu que nous en ressortirons plus forts », annonce le n°2 mondial.
Autres articles

Moussa Ndongo

Vendredi 24 Avril 2026 - 19:12


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter