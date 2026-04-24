Roland-Garros: le double tenant du titre Carlos Alcaraz déclare forfait

Actuellement blessé au poignet, Carlos Alcaraz a annoncé son forfait pour Roland-Garros, la mort dans l'âme. L'Espagnol était double tenant du titre.



L’annonce est tombée ce vendredi après-midi, accompagnée par une photo en noir en blanc. Les supporters de Carlos Alcaraz ont vite compris. Victime d’une blessure au poignet, l’Espagnol a renoncé au Masters 1000 de Rome et surtout à Roland-Garros, où il s’est imposé ces deux dernières années.



« Suite aux résultats des tests effectués aujourd’hui, nous avons décidé que la chose la plus prudente à faire est de ne pas participer aux tournois de Rome et de Roland-Garros, le temps d’évaluer l’évolution de la situation et de décider du moment opportun pour le retour sur les courts. C’est une période difficile pour moi, mais je suis convaincu que nous en ressortirons plus forts », annonce le n°2 mondial.