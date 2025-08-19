Électrification rurale : plus de 16 milliards de FCFA pour la région de Ziguinchor

L’annonce a été faite ce lundi lors d'un comité régional de développement (CRD) dédié à l'électrification rurale. Cette initiative s'inscrit, selon nos confrères de Libération, dans le cadre du Programme d’Appui au Développement des Énergies Renouvelables pour l’Accès Universel (PADERAU).



Le programme, financé par l'État sénégalais et ses partenaires, sera mis en œuvre par la Senelec. Ngor Séne, le président du comité de pilotage du projet, a précisé que l'objectif principal est d'améliorer l'accès à une électricité fiable et durable en milieu rural en étendant le réseau national.



À terme, le PADERAU vise l'électrification de plus de 560 villages dans les régions de Sédhiou, Ziguinchor, Tambacounda et Matam. Ce projet permettra à environ 200 000 personnes de bénéficier d'un accès à l'énergie.



Dans la région de Ziguinchor, le programme concerne 135 localités et prévoit le raccordement de 7 507 foyers. La répartition est la suivante : 8 villages dans le département de Ziguinchor, 109 dans le département de Bignona et 18 villages dans le département d’Oussouye situé à +45km de la capitale régionale.



Le PADERAU, doté d'un budget total de 58 milliards de FCFA, est financé par les contributions de l'Union Européenne et de l'Agence Française de Développement, qui soutiennent la Senelec dans son exécution. Le programme s’applique aux départements situés dans les concessions d'électrification rurale de Matam et de Ziguinchor.