Élevage : le Premier ministre a réceptionné 1300 génisses gestantes à Niague

Le Premier ministre sénégalais, Amadou Ba, a supervisé la réception de 1300 génisses gestantes à haut potentiel laitier dans la Ferme agro-pastorale de Niague, lors d'une cérémonie en présence du ministre de l'Élevage et des Productions animales, Daouda Dia, et d'autres autorités administratives.



Outre les génisses, cette opération a inclus 100 taureaux laitiers, 200 chèvres laitières, et 100 brebis Îles de France et Laczune Broutards charolais et Limousins. Ces génisses à haut potentiel laitier proviennent de différentes races telles que Holstein, Jersiaise, Montbéliarde, Normande, et Brune des Alpes.



Le Premier ministre a déclaré l'engagement continu du gouvernement à soutenir le développement de l'agriculture et de l'élevage au Sénégal. Il a promis de collaborer étroitement avec les partenaires nationaux et internationaux pour promouvoir une croissance économique inclusive, durable et équitable.



Selon APS, cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une série d'actions visant à renforcer le secteur agricole et pastoral au Sénégal. En mai 2023, le Premier ministre avait déjà reçu 312 géniteurs de race « Guzera » à l'École Nationale Supérieure d'Agriculture (ENSA) de Thiès. Ces mesures visent à améliorer la productivité du secteur agricole et à promouvoir le développement durable dans le pays.