Elim CAN 2025 : Gambie – Madagascar, Cameroun – Kenya et Guinée – Éthiopie au programme ce lundi

La quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025) se poursuit ce lundi. Plusieurs rendez-vous importants sont à suivre.



Le match entre la Gambie et Madagascar se jouera au stade El Abdi, à El Jadida au Maroc, à 14h00 GMT.



Incapables de se départager vendredi (1-1), la Gambie et Madagascar, troisième et quatrième respectivement du groupe A avec 2 points au compteur chacun, seraient bien inspirés de l’emporter, de peur de se laisser définitivement distancer dans la course à la CAN 2025. Puisque, après leur victoire surprise sur le leader tunisien (0-1) à la troisième journée, les Comores se sont détachées et comptent désormais trois longueurs d’avance sur les deux mal classés.



Dans le groupe J, le Cameroun retrouve le Kenya pour une rencontre qui pourra permettre aux « Lions » Indomptables de mieux se positionner dans la course pour la CAN, s’ils réussissent à gagner.



Au lendemain de la qualification du Burkina Faso à la CAN 2025 l’Algérie peut pour sa part obtenir sa qualification à Lomé à l’occasion de son déplacement face aux Eperviers du Togo.



Auteur d’un carton lors de la troisième journée 4-1, la Guinée retrouve l’Ethiopie, avec pour objectif de se donner le maximum de chances de qualification.