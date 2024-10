Elim CAN 2025 : Madagascar – Gambie, Égypte – Mauritanie et Cameroun – Kenya au programme ce vendredi

Les éliminatoires de la CAN 2025 se poursuivent ce vendredi 11 octobre avec une journée riche en rencontres décisives pour de nombreuses sélections. De la Guinée équatoriale à la Tunisie en passant par l’Égypte et la Côte d’Ivoire, plusieurs équipes pourraient prendre une sérieuse option sur la qualification, tandis que d’autres lutteront pour garder leurs chances intactes.



Après les rencontres de jeudi, ce vendredi réserve un programme alléchant aux observateurs.



La Guinée équatoriale et le Liberia ouvrent la journée à 13h00, aux côtés de la Zambie face au Tchad et du Mozambique contre Eswatini. À 14h00, Madagascar et la Gambie tenteront de décrocher leur première victoire pour rester en course dans leur groupe.



Plus tard, l’Égypte cherchera à maintenir sa dynamique contre la Mauritanie, et le Nigeria devra rebondir face à la Libye après son faux pas contre le Rwanda.



À 16h00, le Cameroun et le Kenya s’affronteront dans un duel pour la tête de leur groupe, tandis que le Bénin affrontera le Rwanda pour se relancer dans la course. L’Ouganda, favori contre le Soudan du Sud, vise également la première place de son groupe. L’Afrique du Sud rencontrera le Congo à 17h00, dans une confrontation qui pourrait rapprocher les Bafana Bafana de la qualification.



En soirée, les chocs à 19h00 verront des équipes comme le Sénégal et la Tunisie défendre leurs positions de leader, respectivement contre le Malawi et les Comores. La Côte d’Ivoire, en quête d’une nouvelle victoire face à la Sierra Leone, et l’Angola, opposé au Niger, tenteront de conforter leurs places en tête.







Avec Africa Top Sports