Elimination du Sénégal en huitièmes: Augustin Senghor et le ministre des Sports apportent leur soutien à Aliou Cissé

Le Sénégal est éliminé en huitième de finale de la Coupe d’Afrique des Nations par la Côte d’Ivoire. Et beaucoup de supporters n’arrivent toujours pas à digérer cette défaite. Certains réclament la tête de Aliou Cissé, qui selon eux, est le principal responsable.



Mais ce dernier a obtenu le soutien de la Fédération sénégalaise de football et du ministère des Sports. Selon SourceA, Augustin Senghor et le ministre des Sports ont montré leur satisfaction à l’endroit d’Aliou Cissé, dans les vestiaires, après la défaite face aux « Eléphants ».



D’après le journal, le patron du football sénégalais a fait les éloges de son entraîneur et se dit « très satisfait du travail qui a été abattu par l’entraîneur Aliou Cissé ». Des mots qui seraient réconfortés et appuyés par ceux du ministre du Sport.