« Vous êtes une femme méprisable » : Mbappé réplique aux attaques racistes d'une sénatrice paraguayenne

Kylian Mbappé a réagi ce lundi aux propos racistes tenus par la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla, qu'il a qualifiée de « femme méprisable », à son encontre.



Le capitaine de l’équipe de France n'a pas gardé sa langue dans sa poche pour réagir aux propos racistes tenus par la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla, membre du Parti libéral radical authentique, qui le ciblait.



« Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction, a-t-il écrit ce lundi dans une publication sur X. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà oublié le parcours et l'effort historique que vos joueurs ont réalisés durant cette Coupe du monde pour laisser place à une dame incompétente donnant la pire image possible de son pays ».



Le capitaine des Bleus avait été la cible de propos racistes de la part de la sénatrice paraguayenne après la victoire de la France contre le Paraguay (1-0) samedi soir, en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Ces propos avaient également été condamnés par la ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative Marina Ferrari plus tôt ce lundi.



Dans un communiqué publié ce lundi, la Fédération Française de Football (FFF) a, elle, indiqué vouloir engager une action en justice. « Les propos racistes de la Sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla visant Kylian Mbappé sont totalement abjects et inacceptables. Comment peut-on tenir un tel discours ? Ces propos sont délictueux et condamnables. Ils doivent être poursuivis ici comme ailleurs.



La FFF procède à un signalement au parquet à des fins de poursuite judiciaire », a-t-elle notamment écrit.