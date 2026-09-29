Eliminatoire CAN 2027 : le Sénégal s’impose 1-0 face à l’Ethiopie, une première victoire pour Patrick Viera

Le Sénégal s'est imposé sur le score 1-0 face à l'Éthiopie ce mardi 29 septembre 2026 au Bahir Dar Stadium, lors de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2027.



L'unique but de la rencontre a été inscrit dès la 11e minute par le jeune attaquant Ibrahim Mbaye, bien servi par une passe décisive de Nicolas Jackson. Cette victoire précieuse à l'extérieur permet aux Lions de la Téranga de décrocher leurs 3 premiers points dans le Groupe J et d'offrir un premier succès officiel à leur nouveau sélectionneur, Patrick Vieira.



Le Mozambique a pris les commandes du Groupe J en écrasant le Soudan 4-1. Cette performance marquante propulse les Mambas à la première place grâce à une meilleure différence de buts (+3) devant le Sénégal (+1). Les Lions de la Téranga se tourneront désormais vers leur prochain défi en novembre 2026, avec une double confrontation cruciale contre le Soudan pour le compte des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2027.