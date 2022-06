Eliminatoires CAN 2023: Algérie et Gabon pour confirmer, la RD Congo sous pression

Après sa victoire à domicile contre l’Ouganda (2-0) qui lui a permis de tirer un trait sur ses récents échecs, l’Algérie s’apprête à effectuer un périlleux déplacement en Tanzanie. En effet, le match face aux Taifas Stars sous la chaleur de Dar Es Salaam a tout de la rencontre piège pour les Fennecs face à un adversaire qui a commencé par un bon point ramené à l’extérieur contre le Niger (1-1). Les hommes de Djamel Belmadi vont devoir faire preuve de caractère et il s’agira d’un vrai test pour déterminer s’ils sont vraiment guéris ou non. L’Ouganda et le Niger tenteront de se lancer dans l’autre match de ce groupe F.



Retour à la normalité pour le Gabon

De gros enjeux aussi dans le groupe I. Après sa victoire retentissante en RDC dans des circonstances héroïques (1-0), le Gabon reçoit la Mauritanie à Franceville. Cette fois, pas de problèmes d’avion pour les "Panthères" : le sélectionneur Patrice Neveu sera de retour sur le banc ainsi que les cadres comme Bouanga, Boupendza, Palun et Obiang sur le terrain.



Les 8es de finaliste de la précédente édition ont l’occasion de prendre 3 points d’avance en tête du groupe sur la Mauritanie. Désormais dirigés par Amir Abdou, les Mourabitounes ont commencé par un carton contre le Soudan (3-0) et ce déplacement leur en dira plus sur leurs réelles possibilités.



Cuper, faux pas interdit…

Toujours dans cette poule, la pression sera énorme sur les épaules de la RDC. Après la défaite honteuse face au Gabon à domicile, le sélectionneur Hector Cuper a assuré qu’il ne se sent pas menacé, mais un nouveau revers au Soudan pourrait bien sceller son sort. Malgré une préparation perturbée lundi par la non-possibilité de s’entraîner faute d’éclairage suffisant, les Léopards vont devoir montrer de belles ressources mentales sur un terrain où il ne fait jamais bon se déplacer… Le tout sans des cadres comme Bakambu, Kakuta et Mbokani, tous non-convoqués.



Bénin et Congo à l’heure du rachat

L’heure sera aussi au rachat pour le Bénin (Groupe L) et le Congo (Groupe G), qui joueront à domicile. Surclassés par le Sénégal (3-1), les "Ecureuils" reçoivent un adversaire davantage à leur portée avec le Mozambique, accroché par le Rwanda (1-1) lors de la 1ère journée. Etrillés par le Mali (4-0), les Congolais auront quant à eux fort à faire contre la Gambie, quart de finaliste surprise de la précédente édition et qui a bien débuté face au Soudan du Sud (1-0). Une nouvelle contre-performance risquerait de déjà plomber les chances de qualification des Diables Rouges…



Le programme de mercredi

13h00 Ouganda-Niger, à Kitende (Groupe F)



16h00 Tanzanie-Algérie, à Dar Es Salaam (Groupe F)



16h00 Congo-Gambie, à Brazzaville (Groupe G)



16h00 Gabon-Mauritanie, à Franceville (Groupe I)



19h00 Soudan-RD Congo, à Omdurman (Groupe I)



19h00 Bénin-Mozambique, à Cotonou (Groupe L)