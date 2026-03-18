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Fin du Ramadan 2026 : La Grande Mosquée de Paris confirme que l’Aïd el-Fitr aura lieu ce vendredi 20 mars



Fin du Ramadan 2026 : La Grande Mosquée de Paris confirme que l’Aïd el-Fitr aura lieu ce vendredi 20 mars
La date de l’Aïd el-Fitr est désormais connue en France. La Grande mosquée de Paris a officiellement dévoilé ce mercredi ce moment qui marque la fin du ramadan 2026, commencé le 18 février dernier. Il s’agira du vendredi 20 mars.
 
« La commission religieuse commune annonce que la nouvelle lune n’est pas visible. Par conséquent, le jour l’Aïd el-Fitr sera le vendredi 20 mars 2026 », a indiqué l’institution musulmane dans un communiqué publié après la Nuit du doute.
 
La « fête de la rupture » marque la fin du mois du ramadan, l’un des cinq piliers de l’islam. Les prières collectives du matin laissent place aux repas festifs en famille et les fidèles sont invités à verser une aumône obligatoire, le Zakat El Fitr, destinée aux plus démunis.
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Moussa Ndongo

Mercredi 18 Mars 2026 - 18:25


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