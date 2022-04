Eliminatoires CAN 2023: trois pays africains veulent recevoir leurs matches au Stade Abdoulaye Wade du Sénégal

La phase de groupes des qualifications pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN 2023) est prévue du 30 mai 2022 au 28 mars 2023. En attendant la compétition, trois pays africains à savoir la Guinée Bissau, la Gambie et le Libéria veulent recevoir leurs matchs au stade Abdoulaye Wade du Sénégal pour les éliminatoires.



La nouvelle a été donnée par le ministre des Sports du Sénégal Matar Ba sur son compte réseau social Facebook.



A noter que vingt-trois équipes tenteront de rejoindre celle de Côte d’Ivoire en phase finale de la CAN 2023.



Le Sénégal, champion d'Afrique de la 33e édition est logé dans le groupe L avec le Bénin, le Mozambique et le Rwanda pour la CAN prévue du 23 juin au 23 juillet en Côte d'Ivoire .