Éliminatoires CAN 2024 : l’Égypte renverse le Syli et se qualifie, la Guinée Bissau devance le Nigeria

Mené sur la pelouse du stade de Marrakech, l’Égypte a renversé la Guinée (1-2) et a décroché son billet pour la CAN 2024 mercredi. La Guinée Bissau a quasiment validé son billet pour la prochaine CAN en disposant sur la plus petite des marges de la modeste sélection de São Tomé et Príncipe (1-0).



L’Égypte renverse la Guinée et s'assure la tête du groupe D (12 points). Les Pharaons décrochent ainsi leur qualification pour la CAN 2024. La Guinée devra, elle, encore patienter pour rallier la phase finale.



Deuxième avec 9 points, le Syli national n’a besoin que d’un point pour rejoindre son adversaire du soir. Une défaite ou un match nul du Malawi contre l'Ethiopie mardi prochain permettrait de plier l'affaire avant même le déplacement au Malawi lors de la dernière journée en septembre.



La Guinée Bissau a presque validé son billet pour la CAN 2024 en disposant sur la plus petite des marges de la modeste sélection de São Tomé et Príncipe (1-0). Avec ce succès, les Djurtus (10 pts) s’emparent provisoirement des commandes du groupe A, avec un point d’avance sur le Nigeria (9 pts) qui affronte dimanche au Liberia la Sierra Leone (3e).



Si les Leone Stars ne s’imposent pas, Mama Baldé et ses coéquipiers seront qualifiés pour une quatrième CAN consécutive avant même la réception de la Sierra Leone en septembre lors de la dernière journée. De son côté, São Tomé et Príncipe était déjà éliminé.





Programme 5e journée



mercredi 14 juin 2023



Groupe A



Sao Tomé / Guinée- Bissau 0-1



Groupe D



Guinée / Egypte 1-2



Soudan du Sud / Gambie 2-3