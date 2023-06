Éliminatoires CAN 2024 : la Gambie se relance, le Soudan du Sud éliminé

La Gambie a pioché, mais les « Scorpions » ont finalement fait un grand pas vers la qualification pour la CAN 2024 en arrachant la victoire à la 96e minute face au Soudan du Sud (3-2) ce mercredi à Ismaïla en Egypte à l’occasion de la 5e journée des éliminatoires.



Ce succès permet au quart de finaliste de la dernière CAN de revenir provisoirement à hauteur du leader, le Mali (9 points), qui se rend dimanche au Congo (6 points). En cas de contre-performance des Diables Rouges, un nul suffira à la Gambie pour se qualifier à domicile face au Congo lors de la dernière journée en septembre.



De son côté, même s’il est tombé les armes à la main et a confirmé ses progrès, le Soudan du Sud est officiellement éliminé et devra patienter avant de disputer la première CAN de son histoire.



Avec Afrik Foot