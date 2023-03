Eliminatoires CAN 2024 : le Cameroun évite le pire, Guinée et Tunisie assurent

Le Cameroun, demi-finaliste de la dernière édition, a été accroché par la Namibie à domicile dans une rencontre assez fermée. Les coéquipiers de Zambo Anguissa étaient même menés rapidement.

Il a fallu l’égalisation de N’Koulou pour ne pas éviter une défaite gênante pour Rigobert Song (1-1).



Selon Footmercato, les « Lions » Indomptables restent tout de même leader dans cette poule de trois (le Kenya est disqualifié) et ne sont pas loin de la qualification.



Dans les autres matches, la Tunisie a reçu la Libye avec la possibilité de quasiment assurer sa place en Côte d’Ivoire en janvier prochain. Les Aigles de Carthage n’ont pas tremblé avec une large victoire (3-0). Msakni, Maaloul et Jouini sont les buteurs.



Enfin, la Guinée de Mohamed Bayo a assuré face à l’Ethiopie (2-0). L’attaquant du LOSC a trouvé le chemin des filets tout comme l’ex-bordelais François Kamano.



Dans les autres rencontres de la soirée, le Mali confirme son parcours dans ces éliminatoires et s’impose face à la Gambie, par l’intermédiaire du Rémois Kamory Doumbia.



L’Egypte se relance, après son revers face à l’Ethiopie, en battant le Malawi, tout comme la Guinée Equatoriale, vaincue par le Cameroun avant la Coupe du Monde mais aujourd’hui vainqueure du Botswana.



Enfin, le Burkina Faso arrache les trois points en fin de match face au Togo et confirmait sa place de leader dans la poule B.



Résultats de la 3e journée