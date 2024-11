Éliminatoires CAN 2025 : Cheikh Sabaly et Ibrahima Seck, nouvelles cartes de Thiaw pour renforcer les Lions !

Le sélectionneur du Sénégal, Papa Bouna Thiaw, a publié ce jeudi 7 novembre la liste des joueurs convoqués pour les rencontres contre le Burkina Faso et le Burundi, prévues respectivement les 14 et 19 novembre 2024. Ces matchs, comptant pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025, seront importants pour les Lions de la Teranga.



Pour cette double confrontation, Papa Bouna Thiaw a fait le choix de la stabilité, en reconduisant en grande majorité le groupe présent lors des précédentes rencontres qualificatives. Une continuité qui traduit la confiance du sélectionneur envers ses hommes.



Cependant, cette liste réserve quelques nouveautés notables. Cheikh Sabaly, milieu de terrain du FC Metz, et Ibrahima Seck, défenseur de l’US Gorée, font leur entrée dans le groupe. Thiaw semble ainsi apporter des ajustements ciblés sans bouleverser l’équilibre de l’effectif. Par ailleurs, deux retours marquants renforcent l’équipe : celui de Krépin Diatta, absent lors des dernières convocations, et d’Édouard Mendy, un pilier dans les cages sénégalaises.



Avec ces choix, Papa Bouna Thiaw espère offrir au Sénégal toutes les armes nécessaires pour affronter deux adversaires déterminés et assurer le bon déroulement des qualifications pour la CAN 2025.