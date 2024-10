Éliminatoires CAN 2025 : le Gabon se relance, le Ghana au bord de l’élimination

Disputée ce mardi après-midi, la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025 a débouché sur des fortunes diverses pour le Gabon et le Ghana.



Après le match nul décevant concédé à Franceville vendredi face au même adversaire (0-0), le Gabon s'est bien repris en s'imposant 2-0 face au Lesotho qui le recevait à Durban, en Afrique du Sud. En l'absence de Pierre-Emerick Aubameyang, c'est le Toulousain Shavy Warren Babicka qui a enfilé le costume de sauveur en marquant avec beaucoup de réussite sur corner (54e). Bien servi par Jim Allevinah après un tir de Denis Bouanga repoussé par le gardien, Rody Effaghe a ensuite plié le match (84e).



Conséquence : les Panthères font un pas important vers la qualification et se détachent à la 2e place du groupe B avec provisoirement 4 points d'avance sur la Centrafrique qui affronte le Maroc à 19h GMT.



Mission impossible pour le Ghana



La phase finale au Maroc est en revanche fortement compromise pour le Ghana… Toujours à la recherche de leur première victoire dans cette campagne, les Black Stars ont touché le fond en s'inclinant 2-0 face au Soudan qui les “recevait” à Benghazi en Libye. Ahmed Al-Tash (62e) et Mohamed Abdelraman (65e) ont plié la partie en trois minutes sur deux modèles de contre à l'heure de jeu.



Avec deux petits points au compteur et 5 longueurs de retard sur leur bourreau, détenteur de la 2e place, la dernière qualificative, les hommes d'Otto Addo auront besoin d'un miracle pour se qualifier alors qu'il ne reste que deux journées à disputer. Eliminés en phase de groupes des deux dernières éditions, les Black Stars confirment leur déclin en risquant de manquer la prochaine…





